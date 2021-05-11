Заговорившая о финансовых проблемах Порошина показала редкие кадры с детьми

Мария Порошина редко делится кадрами с детьми. Накануне артистка сделала исключение, показав красавицу-дочь.

Мария Порошина – многодетная мама. У знаменитости есть взрослая дочь Полина от коллеги по цеху Гоши Куценко. Первенцу артистки уже 25 лет. Во втором браке с Ильей Древновым знаменитость родила Серафиму, Аграфену и Глафиру. В январе 2019-го у Марии появился сын Андрей. Личность отца мальчика звезда кино и сериалов скрывает.

В одном из интервью Мария Порошина признавалась, что все в доме держится на ее плечах, именно она за все и всех отвечает. Воспитывать наследников звезде помогают опытные няни, к которым артистка иногда обращается за советом. Плотный рабочий график и решение домашних проблем выматывают Порошину, но артистка никогда не показывает усталость и раздражение детям. Звезда сериалов не ругается с чадами, не наказывает их физически.

Мария оберегает наследников от излишнего внимания публики. Актриса редко публикует снимки с отпрысками в соцсетях, предпочитая делиться с поклонниками только рабочими моментами. Между тем накануне Порошина сделала исключение, показав одну из дочерей – 11-летнюю Аграфену. Знаменитость опубликовала снимок кровиночки в "Инстаграм". Также Мария сфотографировалась вместе с самым младшим из детей – двухлетним Андреем. Семейство прогуливалось вдоль морского берега.

Как писали "Дни.ру", ранее Мария Порошина рассказала, что ее семья часто сталкивается с финансовыми трудностями. Артистка не скрывает, что одна поднимает детей.