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Сериалы
Заговорившая о финансовых проблемах Порошина показала редкие кадры с детьми

Заговорившая о финансовых проблемах Порошина показала редкие кадры с детьми

Мария Порошина редко делится кадрами с детьми. Накануне артистка сделала исключение, показав красавицу-дочь.
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Мария Порошина – многодетная мама. У знаменитости есть взрослая дочь Полина от коллеги по цеху Гоши Куценко. Первенцу артистки уже 25 лет. Во втором браке с Ильей Древновым знаменитость родила Серафиму, Аграфену и Глафиру. В январе 2019-го у Марии появился сын Андрей. Личность отца мальчика звезда кино и сериалов скрывает.

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Мария Михайловна Порошина актриса

В одном из интервью Мария Порошина признавалась, что все в доме держится на ее плечах, именно она за все и всех отвечает. Воспитывать наследников звезде помогают опытные няни, к которым артистка иногда обращается за советом. Плотный рабочий график и решение домашних проблем выматывают Порошину, но артистка никогда не показывает усталость и раздражение детям. Звезда сериалов не ругается с чадами, не наказывает их физически.

Мария оберегает наследников от излишнего внимания публики. Актриса редко публикует снимки с отпрысками в соцсетях, предпочитая делиться с поклонниками только рабочими моментами. Между тем накануне Порошина сделала исключение, показав одну из дочерей – 11-летнюю Аграфену. Знаменитость опубликовала снимок кровиночки в "Инстаграм". Также Мария сфотографировалась вместе с самым младшим из детей – двухлетним Андреем. Семейство прогуливалось вдоль морского берега.

Как писали "Дни.ру", ранее Мария Порошина рассказала, что ее семья часто сталкивается с финансовыми трудностями. Артистка не скрывает, что одна поднимает детей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Мария Порошина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 11 мая 2021, 13:09 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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