Тяжелобольная звезда "Дочери посла" и "Черной любви" попала к врачам после обвинений во вранье о недуге

Актриса сериала "Дочь посла" вновь оказалась у медиков. О выздоровлении Неслихан Атагюль речи нет.

Звезда сериалов "Дочь посла" и "Черная любовь" вновь летала в Лондон на обследование. Неслихан Атагюль прошла ряд тестов и сдала анализы. Английские доктора пришли к выводу, что о победе над болезнью говорить пока рано.

Медики лондонской больницы скорректировали лечение согласно новым результатам исследований. Также Атагюль прописали особое питание. Знаменитости необходимо употреблять в пищу много клетчатки. Также в рацион звезды сериала "Дочь посла" добавили блюда из авокадо. Готовить еду артистке разрешили только на кокосовом масле. Кроме того, врачи строго-настрого запретили Неслихан питаться в ресторанах и кафе.

Напомним, у турецкой актрисы Неслихан Атагюль обнаружили серьезный недуг – "синдром дырявого кишечника". Из-за проблем со здоровьем звезда оставила съемки в сериале "Дочь посла". Теленовелла все еще выходит на экраны, но уже с другой артисткой – Тубой Бюйюкюстюн.

Не все поклонники сериала смогли смириться с уходом Атагюль. Фанаты обижаются на знаменитость и пишут ей об этом в "Инстаграм". "Что поделать, мое здоровье было важнее", – отвечает недовольным зрителям Неслихан.

Между тем ходят упорные слухи, что артистка, поставившая карьеру на паузу из-за болезни, сделала исключение для голливудского проекта. Якобы Неслихан Атагюль примет участие в картине "En Los Margenes", в котором также снимется Пенелопа Крус. Эта информация не встретила понимания у поклонников "Дочери посла" в Турции.

Масла в огонь подлила ведущая одного из турецких телеканалов, Серен Серенгил. Она заявила, что Неслихан врет и придумала болезнь. Дескать, таким образом Атагюль получила возможность покинуть проект "Дочь посла" без выплаты неустойки по контракту. "Там все переругались", – сказала Серенгил.

Напомним, "синдром дырявого кишечника" или синдром проницаемого кишечника – тяжелый недуг. При этом заболевании в кровь попадают вредные шлаки, токсины, бактерии и непереваренные питательные вещества. Если болезнь не начать лечить своевременно, проблемы могут возникнуть со стороны практически всех органов и систем.