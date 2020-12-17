Стас Костюшкин сделал заявление о романе с Наталией Орейро

В своем инстаграм-аккаунте Стас Костюшкин решил сообщить, что помешало его отношениям с известной актрисой. Оказывается, это причина материального характера.
Певец в шуточной форме отреагировал на сплетни. Он опубликовал скриншот одного из таких постов. "Товарищи, категорически заявляю, у меня сейчас на ОрейрУ (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.) нет денег", – высмеял исполнитель свой предполагаемый "роман".
К слову, поводом для слухов послужили совместные фотографии Стаса Костюшкина и Наталии Орейро. Поклонники певца оценили его юмор. "Зря написали "нет денег", следующий заголовок: "Стаса Костюшкина содержит Наталия Орейро", "Можем тебе скинуться на Наташку", – высказались в тон артисту фолловеры.
Отметим, Стас Костюшкин женат на своей избраннице Юлии Клоковой. Они познакомились, когда красивая блондинка пришла танцовщицей в коллектив группы "Чай вдвоем". Ей сразу же приглянулся один из солистов – Стас Костюшкин. Певцу тоже понравилась девушка. Однако он на тот момент был женат на Ольге. Пара растила общего сына Мартина.
В какой-то момент певец понял, что по уши влюбился в Юлию. Он честно во всем признался жене и попросил у нее развод. Стас Костюшкин и Юлия поженились в 2006 году. Певец очень следит за собой, регулярно посещает спортивный зал и в свои 49 лет прекрасно выглядит.
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