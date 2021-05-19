Почему дети экс-мужа актрисы Куликовой Матросова оказались в детском доме

Сыновья актера Дениса Матросова на какое-то время попали в интернат. Артист объяснил, почему его дети оказались в госучреждении.

В конце 90-х Денис Матросов познакомился с коллегой по цеху Людмилой Татаровой. Актриса родила звезде сериалов "Кармелита" и "Две судьбы" сыновей-близнецов – Владимира и Юрия. Появление малышей не подтолкнуло влюбленных к ЗАГСу, более того, почти сразу после появления детей они разошлись.

Денис и Людмила расстались на плохой ноте. Матросов ушел от избранницы в полной уверенности, что близнецы рождены не от него. Актер подозревал гражданскую жену в неверности. В свидетельствах о рождении Вовы и Юры в графе отец поставили прочерк.

В свежем интервью Денис Матросов рассказал, что в начале 2000-х, когда уже состоял в браке с актрисой Марией Куликовой, решил наладить отношения с сыновьями. Мальчикам к тому моменту исполнилось только три года. Матросов приехал в гости к Татаровой, привез подарки, велосипеды. Людмила, как сообщил Денис, не пустила его даже на порог. Актриса заявила бывшему, что у крох теперь другой отец – ее новый избранник Сергей Джигурда – брат известного актера Никиты Джигурды.

Встреча Матросова с близнецами произошла через восемь лет после его первой попытки узнать детей. Денис познакомился с Юрием и Владимиром на съемках ток-шоу. По словам актера, через редакторов программы он передал детям номер своего телефона, однако Татарова перехватила записку. Людмила в очередной раз заявила, что у ее сыновей другой папа.

По словам Матросова, Татарова детьми не занималась. Какое-то время близнецы жили с родителями Людмилы. Однажды артисту удалось застать малышей в доме несостоявшихся свекра и свекрови, тогда Денису удалось провести немного времени с отпрысками. После приезда Матросова отец связался с Татаровой и потребовал забрать мальчиков. Людмила была вне себя от злости, она винила бывшего в том, что теперь не сможет оставлять Вову и Юру у бабушки с дедушкой.

Близнецы оказались в интернате, на пятидневке. Между тем, как утверждает Матросов, мальчики оставались в казенном доме даже на выходных.

"Та женщина, которая ходила по ток-шоу и оговаривала меня, что я ее бросил, отдала детей в детский дом", – поведал актер.

Денис Матросов пытался бороться за детей. Знаменитость потратила много сил, чтобы забрать отпрысков из интерната. К матери близнецы вернулись, когда та получила квартиру от государства.