Марию накручивали: Матросов назвал виновного в крахе его брака с Куликовой

Звезды теленовелл Денис Матросов и Мария Куликова были мужем и женой 14 лет. Вспоминая об этих отношениях, актер чувствует сожаление. Денис считает, что его брак с Марией рухнул из-за интриг близких друзей.
В свежем интервью актер сериалов "Две судьбы", "Кармелита", "Подари мне жизнь" отметил, что ему и супруге не надо было слушать многочисленных доброжелателей. Друзья, по словам Матросова, "накручивали" Куликову, обещали "стереть его в порошок".
Однажды в прессе появилась статья, порочащая Дениса. Материал сообщал, что артист изменяет жене с Ириной Калининой. Якобы любовница у Матросова появилась еще в 2005 году.
Лживую публикацию в прессе, как считает актер теленовелл, заказала актриса Светлана Антонова. Матросов подчеркнул, что был верен Куликовой. Кроме того, супруг Ирины Калининой работал с Марией Куликовой – делал в ее доме камин.
Светлана Антонова, как заметил Денис Матросов, оговорила его в СМИ, больно ударила по его репутации. О мотивах поступка Антоновой артист умолчал. Светлана, как заметил Денис, была хорошим другом семьи. После выхода в свет провокационной статьи актеры перестали общаться.
Напомним, после развода Мария Куликова и Денис Матросов смогли остаться в теплых отношениях. Звезды теленовелл воспитывают общего сына Ивана. Мария считает экс-мужа замечательным отцом.
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