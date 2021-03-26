"Чтоб я так жил!": Джованна Антонелли из сериала "Клон" показала роскошный дом

Артистка живет в двухэтажном доме с террасой, садом и бассейном. Обустраивать жилище звезде помогали дизайнеры. По словам Джованны Антонелли, она хотела просторную гостиную. Звезда сериала "Клон" часто принимает гостей, к ней постоянно приезжают родственники, поэтому место, где можно собраться большой компанией, было просто необходимо.
"Поэтому мы решили расширить эту зону, сделать ее более светлой", – рассказала Антонелли.
Гостиная артистки объединена с кухней, в которой преобладают темные тона. Знаменитость не скрывает, что балует семью блюдами собственного приготовления не часто, так как постоянно работает. Между тем зона готовки стала любимым местом ее десятилетних дочерей-близнецов Антонии и Софии. Девочки с удовольствием помогают родительнице.
Отметим, что в доме звезды "Клона" много света благодаря панорамным окнам. Из кухни можно попасть в сад. Знаменитость поставила удобные кресла недалеко от окон. Иногда Джованна уединяется в одном из них, чтобы отдохнуть в тишине.
Комната дочерей знаменитости оформлена в бело-розовых тонах. В ней стоят две кровати объединенные изголовьем в виде облака. Старший ребенок звезды "Клона", 15-летний, Пьетро дизайнеров в свою спальню не пустил. Подросток обустроил все по своему вкусу и попросил родительницу не показывать его личное пространство журналистам.
Джованна Антонелли довольна своим жилищем. Артистка призналась, что стала с еще большим удовольствием возвращаться домой после тяжелой съемочной смены.
Популярные темы форума
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
Гастеры
Филлеры
папа я люблю тебя
Подруга встречаемся с женатым
Кто любит мясо
Соседи-вампиры
Разлюбил
Все болезни от нервов
Аршавин губит своих жен...