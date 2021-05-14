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Сериалы
Первый тизер воссоединения "Друзей" и точная дата выхода: Энистон и Бекхэм не смогли сдержать эмоций

Первый тизер воссоединения "Друзей" и точная дата выхода: Энистон и Бекхэм не смогли сдержать эмоций

Стриминговый сервис HBO Max представил первый тизер специального выпуска сериала "Друзья". Видео растрогало поклонников ситкома.
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Тизер эпизода, который получил название "Друзья. Воссоединение", опубликован на официальном канале HBO Max на "Ютуб". В коротком ролике, хронометражем менее минуты, появляются шесть главных звезд ситкома, а также сообщается точная дата премьеры – 27 мая.

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 Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон актриса

Выход тизера в личном микроблоге поддержала исполнительница роли Рэйчел Грин, актриса Дженнифер Энистон. "Это официально! Можем ли мы быть более взволнованными?" – заинтриговала фанатов голливудская знаменитость.

Футболист Дэвид Бекхэм одним из первых отреагировал на публикацию Дженнифер Энистон. Спортсмен признался в комментариях, что с нетерпением ждет возвращения звезд легендарного шоу на экраны. "Не уверен, что смогу сдержать свое волнение ❤️. Оооочень взволнован", – написал футболист.

Многочисленные поклонники "Друзей", среди которых много знаменитостей, солидарны с Дженнифер и Дэвидом. Многих ролик растрогал до глубины души. Например, звезда сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко рассказала, что во время просмотра тизера у нее перехватило дыхание и теперь она не может думать ни о чем другом. Актриса Риз Уизерспун отметила, что ролик подарил ей массу положительных эмоций.

Отметим, Дэвид Бекхэм выступит в спецвыпуске в качестве приглашенного гостя. Также в воссоединении "Друзей" появятся певец Джастин Бибер, манекенщица Синди Кроуфорд, юморист Джеймс Корден, звезды корейской сцены – группа BTS и другие.

Напомним, эпизод "Друзья. Воссоединение" не будет игровым. Звезды ситкома не собираются перевоплощаться в своих героев. В рамках проекта Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри и Мэтт Леблан поделятся воспоминаниями о съемках сериала. Создатели планировали представить спецвыпуск еще год назад, в мае 2020-го. Тогда съемки пришлось заморозить из-за пандемии коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Kristin Callahan / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 14 мая 2021, 11:06 Источник: Ютуб-канал HBO Max ✓ Надежный источник
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Разведенка Энистон вышла в свет и сразила всех наповал

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