Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара"

О смерти артистки сообщили в Винницком музыкально-драматическом театре. Соответствующая публикация появилась на официальной странице учреждения в "Фейсбук". Коллеги отмечают, что Людмила Мамыкина была профессионалом своего дела, любящей мамой и бабушкой, верным другом и талантливым педагогом. Окружение актрисы убито горем. Причины кончины звезды "Возвращения Мухтара" не названы.
Отметим, Людмила Мамыкина носила почетное звание заслуженной артистки УССР. В Винницком театре актриса проработала 37 лет.
Напомним, Людмила Мамыкина появилась на свет на Украине, во Львове. Артистка была студенткой тюменской театральной студии, а затем института искусств в Харькове.
У актрисы Людмилы Мамыкиной остался взрослый сын – 45-летний Тарас. Мужчина тоже посвятил жизнь театру.
Напомним, сериал "Возвращение Мухтара" выходил на экраны с 2004 по 2019 год. Всего свет увидело 12 сезонов теленовеллы. Многосерийный детектив повествует о рабочих буднях полицейских из Москвы и служебной собаки по кличке Мухтар.
Популярные темы форума
Имеющий уши, да услышит
Котейка ищет новую хозяйку
Собчак
Я в восторге, заяц это Тимурр мур