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Умер заразившийся коронавирусом Абдулла из "Белого солнца пустыни"

Умер заразившийся коронавирусом Абдулла из "Белого солнца пустыни"

Советский и грузинский актер Кахи Кавсадзе скончался на 86-ом году жизни после продолжительной болезни.
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Печальная новость пришла сегодня с Тбилиси. Знаменитый актер проходил лечение в Первой университетской клинике грузинской столицы, директор которой и подтвердил кончину артиста. В возрасте 85 лет Кахи Кавсадзе подхватил коронавирус и еще в конце осени был госпитализирован, однако потом мужчину выписали, посчитав выздоровевшим.

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В феврале грузинский артист вновь попал в больницу в состоянии, которое было признано крайне тяжелым. Во второй раз знаменитый Абдулла уже не смог победить коварную болезнь. Предварительно считается, что смерть наступила из-за осложнений от COVID-19. Трагическую новость сообщил ТАСС со ссылкой на директора медучреждения Левана Ратиани.

Кавсадзе запомнился советским зрителям в первую очередь по роли Черного Абдуллы в культовой картине "Белое солнце пустыни". Актерская игра красавца-грузина покорила сердца миллионов зрителей. Одной только ролью Абдуллы Кавсадзе сумел навсегда обессмертить себя в памяти поклонников. При этом в фильмографии актера есть и множество других киноролей, среди которых работы в картинах "Житие Дон Кихота и Санчо", "Шейлок", "Покаяние" и другие. Долгие годы актер также играл в Государственном академическом театре имени Руставели.

Когда и где публика сможет проститься с Кахи Кавсадзе, пока неизвестно.


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Кадр из фильма "Белое солнце пустыни" (1969)
Автор: 27 апреля 2021, 14:21 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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