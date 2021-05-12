"Ты меня очень сильно подвел!": Ярмольник перед гробом рассказал о большом долге

В "Школе современной пьесы" проходит прощание с умершим от коронавируса актером и музыкантом Владимиром Качаном. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

История этого театра очень тесно связана с Владимиром Качаном. Он был одним из ведущих актеров и держал на себе репертуар. Проститься с ним пришли продюсер Марк Рудинштейн, режиссер Иосиф Райхельгауз, актеры Ирина Алферова и Александр Галибин, поэт Влад Маленко и другие звезды. А одним из первых на сцену вышел актер и телеведущий Леонид Ярмольник.

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"Вова меня очень сильно подвел! – обратился он к покойному. – Потому что уже очень много лет, дважды в год, мы ходили на могилу к Лене Филатову (умер от пневмонии в 2003 году – Прим. ред.). Филатов и для Качана, и для меня был всем. И не так давно Володя мне снова позвонил и спросил, когда мы пойдем на кладбище (Ваганьковское – Прим. ред.). Теперь мне ходить не только к Лене одному, но и к Володе. Как же ты меня подвел!"

Напомним, Владимир Качан умер 7 мая от коронавирусной инфекции. Он находился в больнице неделю, последние два дня был в коме. Сопутствующие заболевания, в том числе проблемы с сердцем, вероятно, и дали осложнения. Ему было 73 года. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище столицы, где покоятся Марина Голуб, Николай Караченцов, Юлия Началова и другие звезды.