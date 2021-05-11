"Накинулся, начал лезть под юбку": Модель обвинила звезду сериала "Полярный" в изнасиловании

По словам Вероники Сагайко, в апреле она посещала индивидуальные занятия по актерскому мастерству, которые вел актер сериалов "Полярный" и "Псевдоним "Албанец" Игорь Филиппов. Однажды, как уверяет девушка, во время урока педагог начал распускать руки. "Он просто на меня накинулся, начал лезть под юбку, кофту…" – сообщила модель. Сагайко утверждает, что Филиппов лишил ее невинности.
Модель рассказала о произошедшем матери, Дарье Сагайко. Родительница не стала писать заявление в полицию. Дарья уверена, что актер сериала "Полярный" должен понести ответственность за то, что сделал иначе. Филиппов, считает Сагайко-старшая, обязан жениться на ее несовершеннолетней дочери.
Игорь Филиппов, в свою очередь, призывает не верить заявлениям Сагайко. Между тем актер не отрицает, что действительно готовил Веронику к поступлению в театральный вуз, всего девушка посетила пять занятий.
За актера сериала "Полярный" заступается взрослая дочь Лиона. Наследница артиста выступает с встречным обвинением. Лиона утверждает, что Вероника шантажировала ее папу и требовала купить ей квартиру.
Точки над i в этой запутанной истории расставили эксперты шоу Первого канала "На самом деле". Профайлер Сабина Пантус выяснила, что мать Вероники Сагайко врет о том, что ее дочь несовершеннолетняя. Также Дарья заставила Веронику говорить об изнасиловании, которого на самом деле не было, чтобы стрясти с актера денег.
В рамках программы Игорь Филиппов прошел проверку на детекторе лжи. Полиграф показал, что у актера и студентки не было интимного контакта.
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