Кое-что будет: звезда "Друзей" сболтнула лишнего о возвращении шоу

Американский актер Дэвид Швиммер раскрыл детали воссоединение культового ситкома. Спецвыпуск сериала "Друзья" уже в работе.

На этой неделе съемочная группа и звезды картины наконец собрались на площадке. Известно, что спецвыпуск не станет новым эпизодом "Друзей", а скорее будет походить на беседу давних приятелей, которые к тому же решили немного поимпровизировать.

О необычном формате эпизода рассказал в интервью актер Дэвид Швиммер, который исполнял роль Росса Геллера. По словам актера, на съемках он не перевоплощается в своего героя из "Друзей". Актерам никто не давал сценария. "Просто встретимся как реальные люди", - сказал Дэвид.

Между тем затем Швиммер вспомнил, что будет в спецсерии момент, в котором он и другие звезды ситкома "кое-что зачитают". Детали актер раскрывать не стал. Видимо, испугался, что сболтнул лишнего и за это его по головке не погладят.

Напомним, режиссером спецвыпуска сериала "Друзья" является Бен Уинстон. Премьера проекта состоится уже в это году в рамках сервиса HBO Max. Поговаривают, что за воссоединение на экране актеры получат внушительные гонорары – четыре миллиона долларов каждый.

Напомним, 60-минутный эпизод "Друзей" планировали снимать еще весной 2020 года. Тогда проект заморозили из-за пандемии коронавирусной инфекции.