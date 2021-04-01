Голова в холодильнике и пукающая подушка: как звезды развлекаются 1 апреля

1 апреля во всем мире отмечают День дурака. Количество шуток про "белую спину" возрастает в разы, но иногда звезды устраивают и кое-что повеселее.

В День смеха принято разыгрывать друзей и знакомых, обмениваться шутками, мемами и рассказывать забавные истории. Специалисты считают, что праздник появился как продолжение чреды увеселительных мероприятий, посвященных проводам зимы.

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Также есть основания полагать, что праздник восходит к культу древнегреческого бога смеха Гелоса. Традиционные гуляния, которые устраивали в его честь, после падения Римской империи получили распространение в Европе, а позднее и по всему миру.

Первый массовый розыгрыш в России состоялся в 1703 году. Дело было в Москве. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на "неслыханное представление", которое обещала устроить немецкая театральная труппа. В назначенный час перед толпой распахнулся занавес, и все увидели полотнище с надписью: "Первый апрель — никому не верь".



Сергей Лазарев и день рождения

День дурака для артиста – особенная дата. Как известно, певец появился на свет 1 апреля, и для его отца это был, возможно, самый забавный момент в жизни. Сергей Лазарев в одном из своих интервью рассказывал, что, когда мама его родила, сразу позвонила папе и сообщила радостную новость. Но так как это было 1 апреля, мужчина не поверил. "Маме пришлось его буквально убеждать! Когда отец все-таки осознал, примчался в больницу", – рассказал артист.

По словам певца, несмотря на то, что он появился на свет в День дурака, его шутки "про белую спину" всегда как-то обходили стороной. Сам он был бы не против разыграть друзей, но времени на это не хватает.

Дэниел Рэдклифф и подушка-"пердушка"

Съемки фильмов о Гарри Поттере проходили, что называется, с огоньком. Команда подобралась веселая, и розыгрыши на площадке были нормой.

Майкл Гэмбон (профессор Дамблдор) и Алан Рикман (профессор Снегг) решили как-то раз подшутить над Дэниелом Рэдклиффом во время работы над картиной "Гарри Поттер и узник Азкабана". Актеры раздобыли пукающую подушку и подложили ее под спальник Дэниэла Рэдклиффа. Когда юный артист лег перед дублем, поначалу ничего не почувствовал.

Уже в кадре во время разговора в абсолютной тишине подушка издала характерный звук. Естественно, все начали смеяться, а вот мальчику было очень неловко.

Никас Сафронов и бассейн за 200 тысяч евро

Несколько лет назад 1 апреля художнику позвонил неизвестный мужчина, представился заказчиком. Он предложил живописцу работу: расписать бассейн загородного дома. "Не беспокойтесь, деньги есть. Правда, небольшая сложность в работе будет: вам придется писать специальными красками и в акваланге, потому что из бассейна вода не спускается", – заявил незнакомец Никасу Сафронову.

Поначалу художник очень удивился, но потом решил форсировать события. Он запросил у "заказчика" огромный гонорар ввиду сложности работ. Собеседник тоже не растерялся и сходу предложил Никасу Сафронову 200 тысяч евро. "Я соглашаюсь и только после этого узнаю, что просто Виктор Мережко попросил меня разыграть", – признался художник.

Кит Харингтон и скальп в холодильнике

Звезда сериала "Игра престолов" как-то раз на 1 апреля захотел разыграть свою супругу Роуз Лесли. Исполнитель роли Джона Сноу забрал со съемок муляж собственной головы и положил его в холодильник. Артист установил скрытую камеру и стал ждать, когда жена пойдет на кухню.

Ничего не подозревающая Роуз Лесли открыла холодильник, увидела "обезглавленного" мужа, упала на пол и начала рыдать. Когда Кит Харингтон зашел на кухню и начал ее успокаивать, девушка пригрозила ему разводом, если такое хоть раз повторится.