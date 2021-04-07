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Сериалы
Звезда "Кухни" Кузнецова выходит замуж

Звезда "Кухни" Кузнецова выходит замуж

Звезда сериала "Кухня" готовится к свадьбе. Возлюбленный сделал предложение актрисе Екатерине Кузнецовой.
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Помолвка Екатерины и ее избранника Максима состоялась на Шри-Ланке. Там влюбленные проживают уже несколько месяцев.

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В личном микроблоге звезда сериала "Кухня" показала кольцо, которое ей преподнес будущий муж. Кузнецова не скрывает своего счастья. Теперь поклонники и коллеги по цеху осыпают влюбленных поздравлениями.

Екатерина и Максим вместе уже четыре года. Пара познакомилась в Сочи. Жизнь актрисы круто изменилась с появлением этого мужчины – она отказалась от употребления мяса и увлеклась йогой. Избранник приучил звезду "Кухни" зимовать в теплых краях.

Будущий супруг Кузнецовой занимается бизнесом на Шри-Ланке и Тенерифе. Ходят слухи, что у Максима школа серфинга за островах. Между тем сама Екатерина говорила, что ее возлюбленный строит отели.

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Публикация от Катя Кузнецова (@katykino)

В недавнем интервью актриса призналась, что после развода с коллегой по цеху Евгением Прониным мысленно загадала идеальную вторую половинку. Екатерина Кузнецова отправила четкий запрос во Вселенную. Актриса хотела, чтобы ее избранник обладал неординарным мышлением и легким характером. Звезда сериала "Кухня" была услышана – вскоре в жизни Екатерины появился Максим, который отвечал всем ее требованиям. Как делилась Кузнецова, у молодого человека даже тату были такие, как она себе представляла.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 7 апреля 2021, 17:28 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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