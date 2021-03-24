Звезда "Кухни" наколдовала себе парня-бизнесмена: Даже татуировки у него, как я загадывала

Звезда сериала "Кухня" точно знает, чего хочет. Отправляя четкий запрос Вселенной, Екатерина Кузнецова получает желаемое.

33-летняя актриса имеет за плечами опыт семейной жизни. Знаменитость была замужем за коллегой по цеху Евгением Прониным. Этот брак артистки продлился всего полгода. Сегодня Екатерина Кузнецова ни о чем не жалеет. О Пронине звезда сериала "Кухня" говорит только хорошее.

Нынешний возлюбленный Екатерины, Максим периодически улетает за рубеж. У мужчины бизнес на Шри-Ланке и Тенерифе – он строит отели. Влюбленным приходится часто бывать врозь. Впрочем, как заметила Кузнецова, они стараются не разлучаться дольше чем на два месяца.

Артистка говорит, что у Максима очень легкий характер. В его лексиконе нет слова "проблема". Избранник приучил Екатерину Кузнецову отправляться в теплые края на "зимовку".

Звезда сериала "Кухня" поведала, что всегда знала, какого мужчину хочет видеть рядом. По словам знаменитости, она мечтала о парне с неординарным мышлением.

"И я "наколдовала" такого", – поведала Екатерина.

Екатерина Кузнецова отметила, что бывший муж Евгений Пронин был именно таким, каким она загадала. На первое свидание артист приехал на разбитом мотороллере. Он вручил девушке букет ландышей, которые до этого нарвал в лесу.

После развода звезда "Кухни" вновь принялась мысленно просить о второй половинке. На этот раз артистка хотела "человека мира". Спустя время в жизни Екатерины возник Максим. "Даже татуировки у него, как я загадывала", – поведала Кузнецова.

В ЗАГС Екатерина и Максим не торопятся. Актриса на данный момент думает о карьере. Между тем Кузнецова говорит, что уже готова к материнству.