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Сериалы
Что помогло звезде "Кухни" выстоять после измены и болезненного развода

Что помогло звезде "Кухни" выстоять после измены и болезненного развода

Звезда сериала "Кухня" пережила неприятный развод. По словам актрисы Екатерины Кузнецовой, справится с трудностями ей помогла любимая профессия.
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В 2014 году Екатерина Кузнецова вышла замуж за коллегу по цеху Евгения Пронина. Артист мечтал о ребенке, однако звезда сериала "Кухня" к материнству не была готова. Кузнецова хотела работать, развиваться и учиться чему-то новому.

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Прилетевшая к любимому за рубеж звезда "Кухни" оказалась взаперти

В 2015-м брак Кузнецовой и Пронина распался. Актриса подала на развод, узнав об измене мужа.

Разрыв, как заметила звезда "Кухни", не прошел для нее бесследно. Между тем в тот момент у Екатерины не было ощущения, что земля уходит из-под ног. Кузнецова не была зависима от Пронина – у актрисы был свой круг общения, работа, сбережения на счету в банке. Артистка считает, что женщина, как бы сильно она не любила, должна оставаться самостоятельной личностью.

Екатерина Кузнецова уверена, что ее супругу была нужна другая женщина, а ей, в свою очередь, другой мужчина. О разводе звезда сериала "Кухня" не жалеет. После расставания с мужем артистка полюбила себя еще больше.

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Публикация от Катя Кузнецова (@katykino)

Кузнецова и Пронин остались в дружеских отношениях. О бывшем муже актриса говорит только хорошее. Екатерина любит вспоминать то, как необычно ухаживал за ней Евгений. Актер делал девушке небанальные подарки. Например, на свидание он приходил не с цветами, а с пакетом груш. Ужины влюбленные проводили не в ресторане, а на природе. Евгений и Екатерина покупали хлеб, колбасу и горчицу и отправлялись на пикник. Пронин, по словам Кузнецовой, мыслил нестандартно, это ее и привлекло.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 25 марта 2021, 10:48 Источник: WomanHit ✓ Надежный источник
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