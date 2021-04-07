Очередь Муцениеце устраивать личную жизнь: Прилучный остался с детьми

Актриса Агата Муцениеце наслаждается райским отдыхом на Мальдивских островах. Знаменитость живет в уютном бунгало, с террасы которого открывается потрясающий вид на сверкающую лагуну. "Кто наелся устриц, тот поедет кататься на велике. Кстати, я прочитала 40 страниц! Это неплохой показатель, учитывая то, что я постоянно отвлекалась на "Инстаграм", – хвастается немного обгоревшая на солнце и невероятно счастливая Муцениеце в микроблоге.
Агата впервые за долгое время отправилась отдыхать без детей – Тимофея и Мии. Ходят слухи, что на курорт артистка улетела с богатым ухажером, который ранее подарил ей авто за десять миллионов. Дескать, Муцениеце взялась устраивать личную жизнь.
Наследники артистки тем временем находятся у папы – звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного. В инстаграм-сторис актер показал, как проводит время с отпрысками. Павел ходил с Тимофеем и Мией в боулинг и кино. Позднее отпрыски плескались в крытом бассейне загородного дома под чутким присмотром отца. "Мои красавцы", – подписал фото детей Павел.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись летом 2020 года. Актер, как говорят, быстро нашел замену жене. Артисту приписывают роман со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Павла и Мирославу много раз видели вместе, так сказать, в нерабочее время. Видимо, Агата Муцениеце пришла к выводу, что теперь настала ее очередь обрести личное счастье.
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