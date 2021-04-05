Теперь просто Дима: Нагиева засняли на пышной груди Муцениеце

Агата Муцениеце поздравила Дмитрия Нагиева. У шоумена и актрисы отличные отношения.

Муцениеце и Нагиев вместе работали в проекте Первого канала "Голос. Дети". Актриса была соведущей шоумена. Агата присоединилась к съемкам в пятом сезоне.

Муцениеце в проекте "Голос. Дети" дебютировала в качестве ведущей. В первый съемочный день Агата сильно нервничала. Кроме того, актриса немного побаивалась Дмитрия Нагиева.

Между тем Дмитрий дал неопытной партнерше хороший совет. "Попробуй не так сильно стараться нравиться людям", – сказал Нагиев Муцениеце в приватном разговоре. Шоумен отметил, что желание Агаты расположить к себе аудиторию слишком сильно бросается в глаза. Наставление соведущего помогло актрисе взять себя в руки.

За время съемок в шоу "Голос. Дети" Агата и Дмитрий подружились. Об этом свидетельствует свежий пост Муцениеце в микроблоге. Артистка трогательно поздравила коллегу с 54-летием. Актриса отметила, что шоумен существует вне трендов и в этом его уникальность. Агата пожелала Дмитрию исполнения всех мечтаний. Муцениеце выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с Нагиевым. "Мне кажется, я уже дослужилась, чтобы называть тебя просто Дима!" – рассудила актриса.

Также Агата опубликовала фото, на котором запечатлена с шоуменом. Нагиев обнимает стоящую на сценическом настиле Муцениеце, держа ее за бедро. Димитрий прижимается щекой к пышной груди партнерши.

"Хочу быть Нагиевым, чтобы обнимать такую красотку😍Дмитрию поздравления, всего наилучшего, уважаю! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Красавцы!!! Гуру и достойная ученица!!! Дмитрия с Днем Рождения! Пусть сбудутся все мечты!" – комментируют фото Агаты Муцениеце и Дмитрия Нагиева пользователи Сети.