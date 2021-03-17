Екатерина Волкова бросилась к матери после обнародования результатов ДНК-теста

Александр Богданов рассказывает, что много лет назад познакомился с матерью звезды сериала "Скорая помощь" – Галиной Петровной Волковой. Он хорошо осведомлен о том, где работала и жила родительница артистки, показал несколько снимков женщины из личного архива.
Новость о возможном родстве с Александром Богдановым шокировала Екатерину Волкову. Актриса обратилась за разъяснением к маме. Галина Петровна назвала мужчину мошенником и потребовала немедленно прекратить всякое общение с ним. Родительница звезды сериала "Скорая помощь" заявила, что была верна мужу, Юрию Волкову. Пожилая женщина не скрывает, что ее семейная жизнь не сложилась: Волков изменял, а затем вовсе оставил одну с двумя маленькими детьми. Любовную связь с Богдановым Волкова-старшая отрицала.
По словам Екатерины Волковой, развод родителей оставил негативный отпечаток на ее психике. Детская травма не позволяет ей обрести счастье в личной жизни.
В эфире ток-шоу "На самом деле" Первого канала обнародовали результаты двух генетических экспертиз – специалисты установили родство между Екатериной Волковой и Юрием Волковым, а также между Екатериной Волковой и Александром Богдановым. Тест показал, что актриса – родная дочь Юрия.
Выводы экспертов, как показалось, немного огорчили Екатерину. Знаменитость бросилась к матери. Волкова попросила прощения у родительницы и поблагодарила за то, что та подняла детей в одиночку. Актриса вручила пенсионерки букет.
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