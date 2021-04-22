"Еле ноги унес": участвовавший в афере известный актер сам попал в лапы жуликов

Актер Сергей Степин однажды стал жертвой мошенников. Сегодня знаменитость держит ухо востро.

В сериале "Афера", который выходит в онлайн-кинотеатре KION, Сергей Степин играет одну из главных ролей. Его герой – настоящий проходимец, обманывающий односельчан. По словам Степина, в 90-е он как-то тоже участвовал в авантюре, правда, его затея потерпела позорный провал.

Дело было в Саратове. Малознакомый товарищ предложил Степину очень дешево взять у него авто. Якобы эту машину можно перепродать с наценкой, заработав на разнице в стоимости. Сергей нашел покупателя, который оказался человеком грамотным. Потенциальный владелец сразу нашел в транспортном средстве существенный недостаток и, естественно, разозлился. Актер о дефекте не знал, поэтому ничего вразумительного ответить на претензии не смог. Только тогда Сергей Степин понял, что приятель просто-напросто подставил его. "В общем, еле ноги унес", – вспомнил актер сериала "Афера".

Сергей Степин однажды сам попал как кур в ощип – снял жилье у настоящих жуликов. Артист приехал в Москву с семьей и арендовал комнату в большой квартире. Когда Степин и его близкие въехали, другие обитатели апартаментов принялись их выживать. Схема была отработана до мелочей: новоприбывшим соседи создавали невыносимые условия: кричали, дрались. Заплатившие за месяц и более наниматели сбегали всего через два-три дня. Спустя время на их место находили других дураков и так по кругу.