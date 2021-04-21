"Все, что я делал в жизни, я делал для нее": кому Максим Аверин посвятил главные победы

Максим Аверин вспомнил, как получил звание Заслуженного артиста России. Звезду "Склифосовского" всегда поддерживала мама.

В апреле 2014 года актер был в Нью-Йорке. Однажды утром телефон Максима Аверина начал разрываться от звонков. Знаменитость не могла понять происходящего. Друзья, родственники и коллеги поздравляли актера с почетным званием. Именно от них звезда "Склифосовского" узнала, что теперь является заслуженным артистом.

Счастливый Аверин позвонил маме. Родительница уже знала об очередной победе наследника и во всю отмечала. Максим не может забыть, как радовалась за него родительница. Для любящей матери это было грандиозное событие.

"Это было ее звание, ее победа. Все, что я делал в жизни, я делал для нее", – подчеркнул Аверин в личном "Инстаграм".

Максим испытывал огромную радость от происходящего. От нахлынувших чувств актер сериала "Склифосовский" буквально взлетел на металлический столбик ограждения.

Аверин показал памятное фото: артиста запечатлели как раз в момент эйфории. Актер обожает этот снимок, ведь в нем соединились радость из-за звания, счастье от беседы с родительницей и сладкое неведение того, что будет впереди. Артист сериала "Склифосовский" отметил, что всего через шесть месяцев после получения звания он ушел из театра "Сатирикон", в котором служил на протяжении восемнадцати лет. В апреле 2017-го скончалась мама Максима Аверина.