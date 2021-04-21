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"Прекрасная. Навсегда": звезда "Склифосовского" Аверин показал главную в его жизни женщину

"Прекрасная. Навсегда": звезда "Склифосовского" Аверин показал главную в его жизни женщину

Максим Аверин почтил память любимой мамы. Звезда сериала "Склифосовский" сделала трогательный пост.
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Мать занимала особое место в сердце Максима Аверина. В интервью артист признавался, что всегда жил с оглядкой на родительницу. "Мне всегда хотелось, чтобы мама мной гордилась", – говорил актер.

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Главная женщина в жизни Аверина, его мама Галина Викторовна, скончалась в апреле 2017 года. Максим все еще горюет. О потере актер узнал на съемках. Получив печальную весть, знаменитость выбежала на улицу и долгое время не могла прийти в себя.

В личном микроблоге артист вспомнил о родительнице, почтил ее память. Он опубликовал детское фото Галины Викторовны. "Мама. Прекрасная. Навсегда", – подписал кадр Аверин. Пользователи Сети пришли к выводу, что звезда сериала "Склифосовский" унаследовала черты от матери.

Отметим, Максим Аверин появился на свет в Москве 26 ноября 1975 года. Родители будущей знаменитости познакомились на работе, они оба трудились на киностудии "Мосфильм". Галина Аверина шила костюмы для съемок, а Виктор Аверин был художником-декоратором. Первую роль шестилетний Максим получил благодаря папе. Аверин-старший привез сына на съемки фильма "Похождения графа Невзорова". Режиссер доверил юному актеру эпизодическую роль.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 21 апреля 2021, 12:42 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Как менялся Максим Аверин

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