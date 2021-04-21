"Прекрасная. Навсегда": звезда "Склифосовского" Аверин показал главную в его жизни женщину

Максим Аверин почтил память любимой мамы. Звезда сериала "Склифосовский" сделала трогательный пост.

Мать занимала особое место в сердце Максима Аверина. В интервью артист признавался, что всегда жил с оглядкой на родительницу. "Мне всегда хотелось, чтобы мама мной гордилась", – говорил актер.

Главная женщина в жизни Аверина, его мама Галина Викторовна, скончалась в апреле 2017 года. Максим все еще горюет. О потере актер узнал на съемках. Получив печальную весть, знаменитость выбежала на улицу и долгое время не могла прийти в себя.

В личном микроблоге артист вспомнил о родительнице, почтил ее память. Он опубликовал детское фото Галины Викторовны. "Мама. Прекрасная. Навсегда", – подписал кадр Аверин. Пользователи Сети пришли к выводу, что звезда сериала "Склифосовский" унаследовала черты от матери.

Отметим, Максим Аверин появился на свет в Москве 26 ноября 1975 года. Родители будущей знаменитости познакомились на работе, они оба трудились на киностудии "Мосфильм". Галина Аверина шила костюмы для съемок, а Виктор Аверин был художником-декоратором. Первую роль шестилетний Максим получил благодаря папе. Аверин-старший привез сына на съемки фильма "Похождения графа Невзорова". Режиссер доверил юному актеру эпизодическую роль.