Звезда "Склифосовского" Максим Аверин о романе с коллегой: Между нами проскочила искра – это хорошо

Максим Аверин – убежденный холостяк. Знаменитость не верит в брак. Однажды, беседуя с журналистами, он назвал супружество "ерундой". Отсутствие детей 45-летнего актера сериала "Склифосовский" также не смущает.
Между тем пресса то и дело приписывают Максиму Аверину романы. Например, после выхода "Склифосовского" актера подозревали в интрижке с коллегой по площадке Марией Куликовой. Слухи были такими упорными, что актрисе пришлось выступать с опровержением. Мария уверила тогда, что Максим для нее близкий друг, в их отношениях нет даже намека на романтику.
"Уже со столькими положили в постель!" – отреагировал на сплетни о собственных похождениях Максим Аверин. Артист напомнил, что играть любовь – его работа. Если зритель начинает думать, что артистов связывает страсть и вне площадки, — это хороший признак.
"Если вы верите, что между нами проскочила искра, значит, мы хорошо сделали свою работу", – отметил актер сериала "Склифосовский".
Между тем артист не скрывает, что с некоторыми партнершами у него действительно складывались любовные отношения. Бывало, что женщина, играющая возлюбленную его героя, наоборот, вызывала категорическую неприязнь. В любом случае, как заметил Аверин, на экране получалась "химия". Максим старается сделать все возможное, чтобы коллегам было комфортно работать с ним.
Актер сериала "Склифосовский", как оказалось, не любит, когда женщины пытаются с ним соперничать, выполнять в отношениях мужские функции. Максим сравнил взаимоотношения с танцем. Когда Аверин видит, что дама пытается вести, он указывает на ее неправоту.
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