Актера из сериала "Глухарь" нашли мертвым

62-летний Алексей Артамонов несколько дней не брал трубку и не перезванивал. Крестник и коллега по цеху звезды "Глухаря" Николай Сирин заподозрил неладное.
Крестный сын приехал к квартире Артамонова, что на проспекте Вернадского в Москве. Дверь мужчине никто не открыл. Замок был заперт изнутри. Николай Сирин вызвал полицию. Правоохранители разрешили вскрыть дверь.
Крестник и полицейские обнаружили в кресле труп Алексея Артамонова. Стажи порядка проводят проверку. По предварительной информации, актер отечественных теленовелл скончался от проблем с сердцем.
Отметим, ходят слухи, что над сериалом "Глухарь" навис злой рок. В Сети подсчитали, что уже более дюжины артистов ленты оставили этот свет.
Звезда сериала Максим Аверин подобные рассуждения считает вздором. Артист отметил, что "Глухарь" снимался несколько лет, в нем работали сотни актеров, некоторые появлялись лишь в эпизодах.
Аверин добавил, что пользователи Интернета много раз хоронили и его самого. Однажды Максим прочитал, что наложил на себя руки.
Популярные темы форума
Короновирус с нами навсегда
Религия и вера.
Смена религии
Кто из Занзибара?
Новости с юга
Верую и повинуюсь
Не люблю себя
Как из железа получить золото???
Короновирус с нами новсегда
Мы знали об этом