Выбежал на улицу после горькой новости: Аверин не сдержал слез на записи шоу

Артист и его коллеги по теленовелле посетили студию ток-шоу "Привет, Андрей!" телеканала "Россия 1". Рассказывая о смерти родительницы Максим Аверин не смог сдержать слез.
Звезда сериала "Склифосовский" вспомнила, день, когда получила горестное известие. Новость о кончине родительницы застала артиста на съемках. Тогда он выбежал на улицу, чтобы хоть как-то прийти в себя. Максим с трудом собрался с силами. "Я понимал, что стоит группа и ждет. Я вернулся, доснялся и уехал", – поведал Аверин.
Актер подчеркнул, что в последних сезонах сериала "Склифосовский" тема онкологии поднимается неслучайно. Создатели проекта таким образом попытались поддержать всех тех, кто столкнулся с этим коварным недугом. Целый сезон картины посвящен тому, что перед лицом болезни не надо трусить, необходимо бороться за жизнь. Аверин отметил, что раковые больные и их близкие часто остаются один на один со своей бедой.
Коллега Максима Аверина, Мария Куликова, добавила, что люди по-разному реагируют на диагноз. Одни впадают в глубокую депрессию, другие, наоборот, пытаются каждый день проживать счастливо.
Мама Куликовой долгое время боролась с раком, но не смогла победить болезнь. По словам Марии, ее родительница не хотела проводить оставшееся ей время в стенах больницы. Женщина отправилась в путешествие. Звезда сериала "Склифосовский" возила родственницу в Париж и на Средиземном море.
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