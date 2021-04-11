"Любил сильнейшим образом": звезда сериала "Звоните ДиКаприо!" сообщила о большом горе

Звезда сериалов "Кухня", "Звоните ДиКаприо!", "За час до рассвета" почтил память режиссера и артиста Эмиля Григорьевича Верника. По словам Андрея Бурковского, его наставник и друг скончался накануне вечером. Артист подчеркнул, что поддерживал теплые отношения не только с Эмилем Григорьевичем, но и с его сыновьями Игорем и Вадимом.
Верник-старший, как заметил Бурковский, несмотря на свои почти 97 лет, обладал "ясным" мышлением и завидной энергией. Эмиль Григорьевич видел войну и в свое время получил диплом от жены писателя Антона Павловича Чехова, актрисы МХАТа Ольги Книппер-Чеховой, основал театр на радио, который не имел аналогов, вырастил родных детей и своих студентов. Андрей Бурковский счастлив, что учился именно у Верника. Педагога звезда сериала "Кухня" любила "сильнейшим образом".
Андрей поведал, что, узнав о кончине наставника, растерялся. Актер не понимал, как выразить боль утраты и что написать об Эмиле Григорьевиче. Бурковский отметил, что ему Верник казался "вечным". Андрей и другие студенты, как оказалось, называли режиссера просто по имени – Эмиль.
"Царствие небесное тебе наш дорогой Эмиль!" – резюмировал актер сериала "Звоните ДиКаприо!".
Эмиль Верник умер вечером 10 апреля. О кончине знаменитости сообщил его сын, Игорь. Как сообщил Верник-младший, Эмиль Григорьевич скончался от остановки сердца.
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