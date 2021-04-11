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Шоу-бизнес
"Земля будет пухом": Россияне оплакивают внезапную кончину Верника

"Земля будет пухом": Россияне оплакивают внезапную кончину Верника

10 апреля скончался народный артист России, отец Игоря Верника – Эмиль Верник. Поклонники творчества знаменитого режиссера глубоко скорбят.
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Эмиль Верник умер от остановки сердца в возрасте 96 лет. Внезапная смерть мужчины стала ударом не только для его близких, но и для многих россиян. Те, кто высоко ценил профессиональную деятельность покойного режиссера, поделились переживаниями в Сети. Пользователи "Инстаграм" оставили немало душераздирающих комментариев к публикациям об усопшем артисте. Неравнодушные люди поддержали оставшегося без отца актера Игоря Верника и его брата Вадима.

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"Пускай земля будет пухом. Отец таких сыновей!", "Мои соболезнования", "Царствие небесное. Дай Бог каждому человеку столько прожить", "Большую интересную жизнь прожил. Ушел, окруженный любящими детьми. Это ли не счастье?", "Парней хороших вырастил. Соболезную", "Как жаль...", "Светлая память", — написали россияне, узнав о кончине Эмиля Верника. Они добавили к траурным высказываниям эмодзи, выражающие слезы и переживания.


Покойный артист добился потрясающих успехов на профессиональном поприще. Мужчина несколько десятков лет работал главным режиссером на Всесоюзном радио. Под управлением Эмиля Григорьевича вышли в эфир более 200 постановок. Кроме того, отец Игоря Верника преподавал в Школе-студии МХАТ и в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

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Игорь Верник и Эмиль Верник. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 апреля 2021, 10:57 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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