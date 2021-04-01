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Известный сценарист грудью встал за оплеванного Дмитрия Нагиева

Известный сценарист грудью встал за оплеванного Дмитрия Нагиева

Дмитрия Нагиева распекают в Сети из-за сериала "Чикатило". За артиста заступился один из авторов ленты.
прочитано 146 раз

Сериал "Чикатило" рассказывает о поисках самого кровожадного маньяка СССР. Главную роль в картине сыграл Дмитрий Нагиев. После выхода проекта на экраны, на артиста обрушился шквал критики. Досталось и режиссеру сериала Сарику Андреасяну, дескать, тот промахнулся, доверив роль Андрея Чикатило лицу, которое давно ассоциируется только с ситкомами и развлекательными шоу.

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 Дмитрий Владимирович Нагиев

Дмитрий Владимирович Нагиев актер театра и кино, шоумен

Писатель Алексей Гравицкий участвовал в написании сценария к сериалу "Чикатило". Литературный деятель грудью встал за оплеванных Андреасяна и Нагиева.

По словам Алексея, Дмитрий отлично справился с поставленной задачей. Актер добавил образу, прописанному на бумаге, красок. Не забыл Нагиев и о том, что персонаж сериала "Чикатило" должен вызывать отторжение и неприязнь.

"Это было заложено в сценарии, и Дмитрий это блестяще считал и воплотил", – отметил Гравицкий.

Алексей Гравицкий добавил, что не критикуют только тех, кто ничем не занят. Сценарист считает, что сами хулители ничего собой не представляют, поэтому их деятельность никогда не будут обсуждать. "То ли дело Безрукова или Петрова пнуть", – рассудил Гравицкий. Ситуацию вокруг сериала "Чикатило" писатель сравнил с известной басней Ивана Андреевича Крылова.

Гравицкий отметил также, что в сериале "Чикатило" есть ряд сознательных допущений. Сценаристы не привязывали сюжет к конкретным именам, датам и обстоятельствам. Это было сделано из уважения к погибшим и их родственникам. Образы участников расследования собирательные. "Чикатило" – художественное кино.

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Фото: Anatoly Lomokhov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 1 апреля 2021, 13:40 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость681352
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Нагиев не артист одной роли. У него наряду с комедиями есть и серьёзные фильмы.Вспомните фильм Непрощённый
1

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