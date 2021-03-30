Ставшая женой маньяка экс-невестка Любови Полищук: Заложница установки "развод – это стыдно"

Бывшая невестка Любови Полищук сыграла в сериале "Чикатило". Виктория Богатырева раскрыла внутренний мир героини.

41-летняя актриса Виктория Богатырева сыграла одну из главных ролей в сериале "Чикатило". На экране она перевоплотилась в Фаину Одначеву – жену самого страшного маньяка СССР. Партнером знаменитости выступил Дмитрий Нагиев, который и исполнил роль кровожадного упыря.

Богатырева призналась, что перед ней стояла сложная задача – сыграть человека, который еще жив. Кроме того, об Одначевой сохранилось мало информации. Женщина, после огласки злодеяний Андрея Чикатило, сменила имя и уехала в неизвестном направлении.

Виктория Богатырева почувствовала внутренний мир своей героини, только примерив костюм и парик. Виктория и Фаина не похожи внешне, поэтому гримерам сериала "Чикатило" пришлось серьезно потрудиться.

"Она была заложницей установки "развод — это стыдно", - рассказала о персонаже Богатырева.

Одначева, считает актриса, типичная жена советского времени – примерная, любящая, защищающая близких до конца. Ее Фаина – воплощение традиционных ценностей. На людях Чикатило и его супруга изображали семейную идиллию, хотя долгие годы между ними не было интимной близости. Одначева растила детей в уважении к отцу, мысли о том, что с ее избранником что-то не так, она гнала прочь. Она была верна установке – муж лучший на свете. Поддерживать видимость благополучия Фаина была готова любой ценой.

Отметим, сама Виктория Богатырева мало похожа на героиню сериала "Чикатило". Артистка не склонна идеализировать партнеров. Именно она инициировала расставание с гражданским мужем, актером Алексеем Макаровым – сыном звезды советского экрана Любови Полищук. Ходят слухи, что избранник устраивал Богатыревой сцены ревности с битьем посуды. Также Макаров хотел, чтобы его женщина занималась только домом. Такая жизнь Викторию не устроила. Отметим, что в этих отношениях артистка родила дочь Варвару. Девочке уже десять лет.