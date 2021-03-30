Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
"Ушла в запой!": персонал санатория не спускает глаз с Пеговой
Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь
партнеры
Вторник
30 марта
Лента новостей
14:09
У жителя Подмосковья нашли килограмм мефедрона
14:08
"Как это все дешево": обнажившую пятую точку Седокову пристыдили поклонники
13:48
"Не давайте ребенку смотреть Бузову": Пугачевой вставили за кривляния семилетней дочери
13:47
Жгучая брюнетка: истощенная Долина изменилась до неузнаваемости
13:44
В Мурманской области на машину с людьми рухнула глыба льда
13:35
На козырьке дома в Петербурге нашли тело женщины
13:34
Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина
13:28
В Мытищах мужчина стреляет по прохожим
13:22
“Травма серьезная”: Осташко подтвердил госпитализацию Стриженовой
13:17
Ставшая женой маньяка экс-невестка Любови Полищук: Заложница установки "развод – это стыдно"
13:17
"Я забыла всех": Сраженную анорексией Чурикову доконало расстройство памяти
13:12
Под Москвой журналисту сожгли машину
13:10
Плакала двое суток: дочь Толкалиной безжалостно разнесли на популярном шоу
13:05
Как менялась пышка из Comedy Woman Ангарская
12:28
“Мама огонь": Асмус привела поклонников в восторг акробатическими трюками
12:24
В Красноярске бездомная собака укусила ребенка за лицо
12:20
Невероятных размеров: из тела Шэрон Стоун вытащили гигантские опухоли
12:20
"Стареть особенно страшно": Мельникова из "Папиных дочек" увядает на глазах
12:06
Понаровская через суд добилась повышения пенсии
12:05
"Дни.ру" раздают подарки: набор от NIVEA
11:39
“Совсем отрезаны от мира”: Савельева вспомнила о трагедии на “Фабрике звезд”
11:37
Как прокаженный: известный актер лишился последнего из-за скандала с изнасилованием и каннибализмом
11:30
Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 8,2 тысячи
11:24
Стратегию военной безопасности Украины назвали фиктивной: От безысходности
11:23
С миру по нитке: Одинокой вдове Мягкова собирают деньги
11:14
Появился новый мужчина: свадьба Азизы оказалась под угрозой срыва
11:00
ДТП с ребенком на самокате в Петербурге попало на видео
10:53
В сирийский музей передали уникальную коллекцию
10:52
Снова вместе: Манукян появился в компании экс-возлюбленной
10:44
Скрывающая детей Боярская появилась с младшим сыном на публике
10:40
Конец игры: Эксперты установили истинную причину смерти Легкоступовой
10:31
В Сибири грузовик попал в смертельное ДТП
10:22
Публично кормящая грудью Подольская вызвала оторопь
10:19
Замена счетчиков воды и электроэнергии: во сколько обойдется москвичам
09:57
Под Москвой поймали серийного вора
09:36
"Это был эскорт": Разин рассекретил скользкий путь заработка звезд 80-х
09:35
Эксперт назвал причины низких пенсий в России
09:30
Ответственность за ЧП в Суэцком канале возложили на капитана контейнеровоза
09:06
Мать с двумя дочерьми погибла при пожаре в Пермском крае
08:48
"Я бы вырвала язык и руки за такое!": Барановская об особенностях рожденных от Аршавина детей
08:47
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
08:41
"Повторяя слова, он и умер": обнародованы сенсационные детали последних дней Ланового
08:33
Последствия взрыва в жилом доме в Татарстане сняли на видео
08:15
На северо-востоке Москвы за раз сгорели 25 грузовиков
07:30
"Не хочу, чтобы существовал этот день!": крик души любимки Niletto
06:06
"После папы ему трудновато": Королева о занятии сына стриптизом
04:11
Пришлись не ко двору: Рапунцель с мужем выгнали из "Дома-2" поганой метлой
02:02
Травмы актеров и непонимание критиков: непростая судьба культовой ленты "Летят журавли"
23:58
"Залезла ко мне в кровать": вскрылась сексуальная связь Шэрон Стоун с родным дедом
21:52
Жириновский: Экономика России никогда не восстановится после ковида
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Золотой ребенок: Шепелев спустил на роды любимой неприличную сумму
"Ущербная и неудовлетворенная": Цымбалюк-Романовская врезала обнаглевшей Ксенофонтовой
"Правда под запретом": Карина Мишулина публикует разоблачительные документы об отце и "брате"
"Родила и сиди спокойно": возлюбленную Шепелева просят угомониться
История повторяется? Сестре поверженной раком Фриске поставили диагноз
Источник в госструктурах Белоруссии передал Тихановской данные о преступлениях властей
Сериалы
Ставшая женой маньяка экс-невестка Любови Полищук: Заложница установки "развод – это стыдно"

Ставшая женой маньяка экс-невестка Любови Полищук: Заложница установки "развод – это стыдно"

Бывшая невестка Любови Полищук сыграла в сериале "Чикатило". Виктория Богатырева раскрыла внутренний мир героини.
прочитано 493 раза

41-летняя актриса Виктория Богатырева сыграла одну из главных ролей в сериале "Чикатило". На экране она перевоплотилась в Фаину Одначеву – жену самого страшного маньяка СССР. Партнером знаменитости выступил Дмитрий Нагиев, который и исполнил роль кровожадного упыря.

ПО ТЕМЕ

Целует ножки: сын Любови Полищук показал ласки с новой возлюбленной

Сына Полищук сняли голым на улице: Как здесь очутился – не помню

"Перегрет шальными деньгами": названа причина оглушительного провала Дмитрия Нагиева

Богатырева призналась, что перед ней стояла сложная задача – сыграть человека, который еще жив. Кроме того, об Одначевой сохранилось мало информации. Женщина, после огласки злодеяний Андрея Чикатило, сменила имя и уехала в неизвестном направлении.

Виктория Богатырева почувствовала внутренний мир своей героини, только примерив костюм и парик. Виктория и Фаина не похожи внешне, поэтому гримерам сериала "Чикатило" пришлось серьезно потрудиться.

"Она была заложницей установки "развод — это стыдно", - рассказала о персонаже Богатырева.

Одначева, считает актриса, типичная жена советского времени – примерная, любящая, защищающая близких до конца. Ее Фаина – воплощение традиционных ценностей. На людях Чикатило и его супруга изображали семейную идиллию, хотя долгие годы между ними не было интимной близости. Одначева растила детей в уважении к отцу, мысли о том, что с ее избранником что-то не так, она гнала прочь. Она была верна установке – муж лучший на свете. Поддерживать видимость благополучия Фаина была готова любой ценой.

Отметим, сама Виктория Богатырева мало похожа на героиню сериала "Чикатило". Артистка не склонна идеализировать партнеров. Именно она инициировала расставание с гражданским мужем, актером Алексеем Макаровым – сыном звезды советского экрана Любови Полищук. Ходят слухи, что избранник устраивал Богатыревой сцены ревности с битьем посуды. Также Макаров хотел, чтобы его женщина занималась только домом. Такая жизнь Викторию не устроила. Отметим, что в этих отношениях артистка родила дочь Варвару. Девочке уже десять лет.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 марта 2021, 13:17

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

С миру по нитке: Одинокой вдове Мягкова собирают деньги

Женщине тяжело
Шоу-бизнес

Появился новый мужчина: свадьба Азизы оказалась под угрозой срыва

Он убежден, что они будут вместе
Шоу-бизнес

“Травма серьезная”: Осташко подтвердил госпитализацию Стриженовой

Ведущая попала с больницу прямо из телестудии

Шоу-бизнес

“Мама огонь": Асмус привела поклонников в восторг акробатическими трюками

Актриса вспомнила своей спортивное прошлое

Гороскоп

Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+