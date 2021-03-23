Создатель сериала "Чикатило" Андреасян разбил стену в студии после передложения "ехать в свою Армению"

На днях свет увидел сериал "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Лента повествует о реальном маньяке-извращенце, который совершил по меньшей мере 43 кровавых преступления и был приговорен к смертной казни. Режиссер картины Сарик Андреасян, отстаивая свое детище в эфире популярной радиостанции, вышел из себя и повредил деталь студийного интерьера.

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