Создатель сериала "Чикатило" Андреасян разбил стену в студии после передложения "ехать в свою Армению"

Создатель сериала "Чикатило" стал гостем шоу "Радиорубка" на Радио "КП". В эфире Сарик Андреасян жарко спорил с актрисой и политиком Еленой Драпеко. Артистка выступила против увековечивания имен злодеев в искусстве. На критическое замечание режиссер отметил, что всего-навсего выполнял заказ, выбирать тему в данном случае ему не пришлось.
В финале программы в эфир дозвонилась обычная слушательница Елена. Женщина не скрывала своего возмущения. В 80-е она жила в Шахтах и хорошо помнит тот ужас, с каким она и другие жительницы населенного пункта узнавали о новых зверствах Чикатило. Елена отметила, что она боялась выйти на улицу даже днем. Слушательница не понимает, зачем киношники "проповедуют" зрителю историю кровавого убийцы.
На претензии Андреасян отреагировал без эмоций. Он отметил, что в сериале ничего не проповедуется.
Елена не унималась. Она предложила создателю сериала "Чикатило" "ехать в свою Армению". Сарик психанул и послал собеседницу "лечиться".
Ведущая шоу, Елена Афонина, постаралась сгладить острые углы. Журналистка отметила, что не согласна с последней репликой дозвонившейся.
Сарик Андреасян слушать уже ничего не хотел. Режиссер сорвал с себя наушники и поспешил на выход. У двери кинематографист что есть силы пнул стену. Элемент декоративной плитки, имитирующей кирпичную кладку, не выдержал удара и отвалился.
О случившемся в личном "Фейсбук" рассказал редактор радиостанции Андрей Горбунов. По словам журналиста, это не первый раз, когда гости в пылу гнева пытаются разрушить стену студии.
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