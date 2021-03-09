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Дронов из "Ворониных" о женщинах: Я против эмансипации

Дронов из "Ворониных" о женщинах: Я против эмансипации

Георгий Дронов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Воронины" считает, что не все профессии годятся для женщин. По словам Георгия Дронова, прекрасных дам надо беречь.
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Артист уверен, что девушкам нельзя трудиться там, где есть жестокость и грубое отношение. Дронов, например, не может смотреть женский бокс. Между тем звезда сериала "Воронины" с удовольствием наблюдает за соревнованиями по художественной гимнастике и синхронному плаванию.

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 Георгий Александрович Дронов

Георгий Александрович Дронов актер

Георгий отметил, что ему как мужчине хочется оберегать дам. По словам артиста, в армии женщине безопаснее служить в медчасти, нежели в разведгруппе.

"Я против эмансипации", – сказал артист. Между тем он подчеркнул, что не является оголтелым противником предоставления прекрасному полу равных прав в трудовой, общественной и семейной жизни.

Дронов нисколько не умаляет достижений дам в сферах, которые привычно считают мужскими. Российскую спортсменку-боксера Наталью Рагозину актер сериала "Воронины" назвал красавицей, самородком и жемчужиной.

Отметим, что 9 марта на экраны выходит сериал "Девушки с Макаровым". Георгий Дронов в картине сыграл коллегу главного героя. Артист отметил, что съемки в этой теленовелле "сбили с него спесь", которая появилась у него после работы в "Ворониных". Знаменитость считает, что необходимо периодически браться за второстепенных персонажей, чтобы не появлялась звездная болезнь.

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Автор: 9 марта 2021, 13:32 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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