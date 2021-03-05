Елена Яковлева получила телеграмму от Владимира Путина

Президент России Владимир Путин поздравил актрису с юбилеем. 5 марта звезда сериала "Каменская" Елена Яковлева празднует 60-летие.

Артистка получила телеграмму от главы государства. Текст сообщения опубликован на странице официального интернет-представительства Владимира Путина.

Отмечается, что Елена Яковлева – талантливая и яркая артистка, которая работой в театре и кино обогатила отечественное искусство. Звезда сериала "Каменская" смогла прекрасно реализовать себя в творчестве.

В тексте отмечается, что Елена Яковлева пользуется огромной популярностью у зрителя. Аудитория любит актрису за душевность, обаяние и верность профессии. Владимир Путин пожелал знаменитости здоровья, успехов и добра.

Отметим, ранее Елена Яковлева говорила, что у всенародной известности есть обратная сторона. После выхода фильма "Интердевочка", например, актрисе начали поступать письма из тюрьмы. Мужчины обещали приехать к Яковлевой после освобождения. С тех пор знаменитость стала сторониться незнакомцев.

Один из поклонников, отбывающий срок в колонии, сообщил, что заявится к Елене Яковлевой с тремя гвоздиками. Дескать, именно по цветам она его и узнает. Актриса до смерти испугалась. Если у дверей театра она видела человека с гвоздиками, то не выходила из здания пока тот не уходил.