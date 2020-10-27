Такшина из сериала "Не родись красивой" прокомментировала слухи о романе с известным актером

Звезда сериала "Не родись красивой" спровоцировала слухи о романе с коллегой по цеху. Юлию Такшину поздравляют с переменами в личной жизни.

На днях знаменитость вернулась с Черного моря. Актриса принимала участие в фестивале "Киношок". Юлию Такшину сопровождал коллега по цеху Вячеслав Гугиев. Артисты знакомы много лет, вместе они играют в постановке "Невеста напрокат".

В личном микроблге звезда сериала "Не родись красивой" опубликовала совместное фото с Гугиевым. Артистов засняли в лифте. Юлия и Вячеслав выгладят счастливыми. Судя по нарядам, знаменитости собрались на вечеринку. "Смотреть в одну сторону... #🖤", – подписала кадр Такшина.

В комментариях к публикации артисты обменялись сердечками, что спровоцировало слухи об их романе. Поклонники решили, что этим постом звезда сериала "Не родись красивой" публично признается в любви к Гугиеву. На знаменитостей посыпались поздравления.

"Юлия😁🌺 Как же радостно видеть Вас в таком приятном обществе😁 Очень рада за вас!!! Счастья вам!!!💓(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала одна из фанаток.

Юлия Такшина поспешила расставить все точки над i. "Благодарю вас! Слава мой близкий друг, коллега, но мы не пара", – пояснила актриса.

Как писали "Дни.ру", в начале сентября звезду сериала "Не родись красивой" заметили в компании таинственного мужчины. Юлия Такшина и ее избранник появились на светской премьере. Перед журналистами актриса и ее кавалер делали вид, что незнакомы.