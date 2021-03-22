Стартует продолжение сериала "Анна-детективъ" с Александрой Никифоровой и Юлией Такшиной

Второй сезон сериала "Анна-детективъ" создавали на протяжении десяти месяцев. Киношники снимали в столичной усадьбе Остафьево и подмосковных Суханово и "Горках Ленинских".
Работа на площадке закипела ранней весной, когда на улице еще лежал снег. В самый разгар съемок грянула пандемия коронавирусной инфекции. Ленту пришлось заморозить на несколько месяцев в связи с введением властями ограничений. На площадку творческий коллектив сериала "Анна-детективъ" вернулся только летом, поэтому актерам пришлось ходить в жару в теплой верхней одежде.
Отметим, что наряды героев сериала были сшиты по лекалам, которые использовали в 19 веке. Всего в костюмерной картины около двух тысяч наименований. При создании одежды специалисты использовали натуральный мех и шелк. В дело также шли атлас, шифон, батист, тафта, бархат и лен. Для картины закупили невероятное количество кружева и лент, а также приобрели настоящий речной жемчуг.
Например, для персонажа актрисы Юлии Такшиной, Полины Аникеевой, создали корсет с железными стержнями. Облаченная в этот предмет гардероба знаменитость не могла свободно дышать, есть и двигаться.
Самое шикарной платье из коллекции сериала "Анна-детективъ" досталось исполнительнице главной роли Александре Никифоровой. На наряд героини артистки ушло десять метров ткани.
Во втором сезоне сериала "Анна-детективъ" в центре внимания вновь Анна Миронова. В городе орудует жестокий маньяк. Каждый день героиня рискует попасть в лапы коварного злодея. У девушки появляется подруга, Полина Аникеева, которая буквально бежала из Санкт-Петербурга после страшной трагедии.
В свежих эпизодах герой Антон Коробейников заметно возмужал. У мужчины также появится верный товарищ. Антон все еще неравнодушен к Анне.
Отметим, что второй сезон теленовеллы "Анна-детективъ" разделен на две части. 22 и 23 марта будет повтор серий, которые зрители уже увидели ранее. Далее будут выходить свежие эпизоды.
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