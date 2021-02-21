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"Встала на колени": Малахов наступил на горло коллеге Аверина по "Склифосовскому"

"Встала на колени": Малахов наступил на горло коллеге Аверина по "Склифосовскому"

Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актеры сериала "Склифосовский" стали героями передачи Андрея Малахова на телеканале "Россия-1". Телеведущий задел за живое гостью своего шоу.
прочитано 257 раз

Многим россиянам приятно проводить уютные вечера за просмотром интересного кино. Одним из самых популярных отечественных сериалов стал "Склифосовский", главную роль в котором исполнил Максим Аверин. Артисты "Склифосовского" мастерски исполнили свою миссию на съемочной площадке и полюбились зрителям. Недавно они собрались вместе на шоу Андрея Малахова, чтобы обсудить рабочие моменты и вспомнить яркие события прошлого. На съемках передачи телеведущий довел актрису Ирину Основину, которая сыграла в сериале старшую медсестру, до сильного нервного перенапряжения.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

В эфире программы Андрей Малахов заявил, что жизнь Основиной так необычна, что о ней можно снимать кино. По словам шоумена, одна из коллег сообщила ему, что в прошлом Ирина воспылала чувствами к бывшему заключенному с небывалой силой. "Она пришла, встала на колени, призналась в любви ему", – делилась с Малаховым собеседница. Обо всем этом телеведущий рассказывал с открытой иронией в юмористической манере.

После речи журналиста покрасневшая Ирина Основина бросилась вытирать ладонями слезы, которые неумолимо текли по ее щекам. "Серега-то помер", – бросила актриса в ответ, говоря о возлюбленном. Растерявшийся Андрей Малахов понял, что причинил актрисе боль и извинился перед ней.

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Автор: 21 февраля 2021, 13:57 Источник: Россия-1 ✓ Надежный источник
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Как менялся Максим Аверин

комментарии

Ответить:

Гостть
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Блевануть на чужой крахмальный манжет с хехекцем, а после говорить - Извините.
Гостьщ
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Тоже поди денежки в Германии сложил? А мы должны сидеть и жить, где маразматик Путин определил, обеспечивать вам доходы? А <цензура> Вам. <цензура> их все назад.
Гостьщ
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На телевидение сейчас все такие страхолютики и страхолютинши. Вам все надо рожи баксом прикрывать, иначе ржать хочется, когда вы все из себя мачо и красавцев изображаете.
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