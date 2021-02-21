"Встала на колени": Малахов наступил на горло коллеге Аверина по "Склифосовскому"

Многим россиянам приятно проводить уютные вечера за просмотром интересного кино. Одним из самых популярных отечественных сериалов стал "Склифосовский", главную роль в котором исполнил Максим Аверин. Артисты "Склифосовского" мастерски исполнили свою миссию на съемочной площадке и полюбились зрителям. Недавно они собрались вместе на шоу Андрея Малахова, чтобы обсудить рабочие моменты и вспомнить яркие события прошлого. На съемках передачи телеведущий довел актрису Ирину Основину, которая сыграла в сериале старшую медсестру, до сильного нервного перенапряжения.
В эфире программы Андрей Малахов заявил, что жизнь Основиной так необычна, что о ней можно снимать кино. По словам шоумена, одна из коллег сообщила ему, что в прошлом Ирина воспылала чувствами к бывшему заключенному с небывалой силой. "Она пришла, встала на колени, призналась в любви ему", – делилась с Малаховым собеседница. Обо всем этом телеведущий рассказывал с открытой иронией в юмористической манере.
После речи журналиста покрасневшая Ирина Основина бросилась вытирать ладонями слезы, которые неумолимо текли по ее щекам. "Серега-то помер", – бросила актриса в ответ, говоря о возлюбленном. Растерявшийся Андрей Малахов понял, что причинил актрисе боль и извинился перед ней.
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