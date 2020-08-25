Целует ножки: сын Любови Полищук показал ласки с новой возлюбленной

Сын звезды сериала "Моя прекрасная няня" Любови Полищук намекнул на новый роман. Актер Алексей Макаров счастлив с новой избранницей.

Артист опубликовал в личном микроблоге провокационный пост. В кадре он нежно целует обнаженные женские ноги. Алексей Макаров шутливо заметил, что наконец-то решился сделать публичное заявление, но ему в прямом смысле закрыли рот.

Личность загадочной зазнобы Макарова заинтересовала пользователей Сети. "Кто эта счастливица?" – спрашивали звезду поклонники. "Понятия не имею…" – отшучивался Алексей.

Отметим, что это не первый любопытный пост, опубликованный наследником Любови Полищук. Неделю назад Алексей Макаров показал, как катает на велосипеде молодую коллегу по цеху Анастасию Акатову. Подписчики перепутали девушку с дочерью актера, чему Алексей был не рад. Он язвительно заметил, что катает внучку.

Напомним, первой женой Алексея Макарова была журналистка Мария Сперанская. Этот брак знаменитости продлился всего три года. Затем у артиста были отношения с танцовщицей Ольгой Силаенковой, но этот роман тоже не пережил трехгодичный рубеж.

В гражданском браке с актрисой Викторией Богатыревой у Алексея Макарова появилась дочь Варвара. Почти сразу после рождения ребенка артист ушел от Виктории.

Спустя время на съемках сериала "Отдел С.С.С.Р" сын звезды сериала "Моя прекрасная няня" сошелся с артисткой Марией Мироновой. В ноябре 2011 года актеры поженились, в июле 2013–го расстались.