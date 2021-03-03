Задолжавший Галустяну миллионы известный режиссер рассчитался натурой

Шоумен Михаил Галустян является совладельцем кинокомпании Fresh Film. Контора комика существует с 2013 года. Ранее организация резидента Comedy Club вложила 15 миллионов рублей в съемки фильма "Кома". Производством картины занималась студия Enjoy Movies режиссера Сарика Андреасяна.
Мировая премьера фильма "Кома" состоялась в ноябре 2019 года. Звездный актерский состав не сделал картине кассу. В прокате лента не окупилась. Киношники не собрали и половины от затраченного на съемки.
Михаил Галустян подал в суд на Сарика Андреасяна. Комик потребовал вернуть вложенные в картину средства. Режиссер предложил юмористу сделку – взять что-нибудь взамен денег, натурой. Галустян согласился и в результате получил права на фильм «Непрощенный». Отметим, что это детище Андреасяна принесло своим создателям прибыль.
Напомним, в сентябре 2020 года Сарик Андреасян взялся за производство сериала "Чикатило. Явление зверя". Телепроект создается специально для сервиса Okko. Лента поведает историю самого страшного маньяка в России.
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