Известная актриса "помалкивала в тряпочку" из-за страха оказаться на улице: скиталась по вокзалам и друзьям

Звезда сериалов "Кухня", "Мылодрамма", "Звоните ДиКаприо!" рассказала о неудаче в личной жизни. Не так давно 31-летняя актриса Маруся Климова рассталась с возлюбленным после восьми лет романа.

Актриса переехала в Москву из Хабаровска. В столице Марусю Климову никто не ждал, денег на съемное жилье не было, поэтому она скиталась по вокзалам и друзьям. Спустя время артистка начала встречаться с мужчиной и переехала к нему.

По словам звезды сериала "Звоните ДиКаприо!", в доме возлюбленного она не чувствовала себя свободно. Молодой человек сразу дал понять актрисе, что она лишь гостья. Маруся знала, что избранник может выкинуть ее на улицу в любой момент.

"Помалкивала в тряпочку и старалась ни при каких обстоя­тельствах не обострять отношения, потому что понимала: мне просто некуда будет пойти", - поделилась Климова в свежем интервью.

Эти отношения длились восемь лет. Маруся Климова ушла от возлюбленного. По словам знаменитости, избранник не хотел создавать с ней семью. Тратить время впустую звезда сериала "Звоните ДиКаприо!" больше не хотела.

Маруся не скрывает, что расставание далось ей очень тяжело. Ранее влюбленные уже разбегались. Молодые люди жили врозь полгода. Актриса надеялась, что избранник передумает насчет детей, но этого не произошло. Знаменитости пришлось поставить точку.

Звезда российских сериалов купила квартиру в Москве. Климова отметила, что новое жилье принадлежит ей, ее матери и сестре. Пока в апартаментах идет ремонт. Маруся с нетерпением ждет, когда сможет перевезти туда свои вещи и любимых котов.

"Сейчас мне нужен человек, который бы сказал: "Да, я хочу семью", – призналась звезда сериала "Звоните ДиКаприо!".