Игорь Петренко похвастался трогательным фото с женой и дочками

Актер женат в третий раз. Супруга Кристина Бродская родила Игорю Петренко троих детей: Софию-Каролину, Марию и Еву. В сентябре этого, 2020 года, пара отметила четырехлетие со дня свадьбы.
На самоизоляции Кристина и Игорь создали интересный проект: артист зачитывал на камеру сказку "Приключения желтого чемоданчика". Трогательный снимок семьи Петренко ознаменовал финал истории.
Игорь Петренко не раз признавался, что души не чает в супруге. Артист горд, что Кристина справляется с малышами без помощи нянь. Более того, во время третьей беременности Бродская умудрилась освоить новую профессию – стала профессиональным фотографом.
Ранее в интервью Игорь поведал, что Кристина и дети везде его сопровождают, даже на гастролях. Петренко считает, что семья не должна расставаться надолго, этот опыт он вынес из двух предыдущих браков.
Напомним, первой женой Игоря Петренко была артистка Ирина Леонова. Союз просуществовал четыре года. Общих детей у пары не было.
Второй супругой актера была Екатерина Климова. Артисты познакомились на съемках теленовеллы "Московские окна". Климова подарила Петренко сыновей: Матвея и Корнея.
Добавим, на телеканале "Россия 1" транслируется сериал "Черная кошка". Игорь Петренко играет в картине одну из главных ролей. В теленовелле также снимается актер Гела Месхи, который тоже состоял в браке с Екатериной Климовой.
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