Тайные роды: звезда "Склифософского" раскрыла ужасающие подробности

Известно, что артистка, прославившаяся благодаря многосерийному фильму "Склифосовский", была замужем за кинооператором Виталием Запорожченко и продюсером Александром Акоповым.
К сожалению, оба звездных брака распались. Но спустя пару месяцев со встречи с последним супругом, Марина Могилевская стала мамой. Свою беременность актриса скрывала до последнего даже от самых близких.
Наследница вылитая артистка. Вся в нее – голубоглазая брюнетка. По словам самой Могилевской, раньше она "не жила, а просто существовала". Еще до появления чудесной дочки артистка кардинально изменила график: отказалась от съемок и гастролей, выспалась и разрешила себя все, что хотела.
"Я чувствовала себя при этом невероятно красивой. Ожидание ребенка и его появление — великое счастье, которое дано нам, женщинам, свыше", – заверила звезда.
Марина Могилевская отнюдь не публичный человек. Она тщательно оберегает личную жизнь от посторонних и не делится переживаниям и семейными проблемами. В одном из интервью актриса случайно рассказала, что познакомилась с будущим отцом ребенка в автомобильной пробке.
До сих пор неизвестно, встречается ли артистка с кем-то на данный момент. Зато о бывших партнерах Марина отзывается достаточно лестно. Она с теплотой вспоминает о прожитых моментах и не жалеет о расставаниях.
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