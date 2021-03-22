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"Был на грани": мимолетный роман разрушил брак актера "Склифосовского" и почти довел его до могилы

"Был на грани": мимолетный роман разрушил брак актера "Склифосовского" и почти довел его до могилы

Звезда сериалов "Каменская", "Братья Карамазовы", "Склифосовский", "Дочки-матери" и других рассказала о неудачном романе. Мимолетная интрижка разрушила брак актера Андрея Ильина и чуть не довела его до могилы.
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Первую жену, Людмилу Ворошилову, Андрей Ильин оставил ради актрисы Театра имени Моссовета. Имя девушки артист не озвучивает. Этот роман длился всего год.

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Ильин тяжело переживал разрыв с красавицей, ради которой ушел из семьи. По словам Андрея, он впервые столкнулся с предательством и непониманием. Из-за стресса у звезды сериала "Склифосовский" появилась бессонница и тревожные мысли. Знаменитость не хотела возвращаться домой.

"Я был где-то, в принципе, на грани", – признался артист в свежем интервью Борису Корчевникову.

Страдания Ильина были так велики, что он подумывал свести счеты с жизнью. Знаменитость не знала, как иначе унять душевную боль.

Прийти в себя звезде помогла работа. Андрей Ильин отметил, что его главный лекарь – это театр. В сложные жизненные моменты артист забывается в труде.

О воссоединении с женой Людмилой Андрей тогда не думал. Звезда сериала "Склифосовский" считает, что нельзя дважды войти в одну реку.

Сегодня Ильин живет в гражданском браке с редактором Ингой Руткевич. У пары растет сын Тихон.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2021, 12:06 Источник: "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым ✓ Надежный источник
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