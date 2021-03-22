"Был на грани": мимолетный роман разрушил брак актера "Склифосовского" и почти довел его до могилы

Первую жену, Людмилу Ворошилову, Андрей Ильин оставил ради актрисы Театра имени Моссовета. Имя девушки артист не озвучивает. Этот роман длился всего год.
Ильин тяжело переживал разрыв с красавицей, ради которой ушел из семьи. По словам Андрея, он впервые столкнулся с предательством и непониманием. Из-за стресса у звезды сериала "Склифосовский" появилась бессонница и тревожные мысли. Знаменитость не хотела возвращаться домой.
"Я был где-то, в принципе, на грани", – признался артист в свежем интервью Борису Корчевникову.
Страдания Ильина были так велики, что он подумывал свести счеты с жизнью. Знаменитость не знала, как иначе унять душевную боль.
Прийти в себя звезде помогла работа. Андрей Ильин отметил, что его главный лекарь – это театр. В сложные жизненные моменты артист забывается в труде.
О воссоединении с женой Людмилой Андрей тогда не думал. Звезда сериала "Склифосовский" считает, что нельзя дважды войти в одну реку.
Сегодня Ильин живет в гражданском браке с редактором Ингой Руткевич. У пары растет сын Тихон.
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