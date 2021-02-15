Показавшая роскошное тело Жади из "Клона" закинула ноги за голову

Бразильянку Джованну Антонелли в России знают как исполнительницу роли Жади в сериале "Клон". Также артистка известна страстью к откровенным снимкам.

Звезда латиноамериканских теленовелл обожает хвастаться отличной фигурой. 44-летняя Джованна Антонелли, став мамой троих детей, смогла сохранить роскошные формы.

В личном микроблоге звезда сериала "Клон" продемонстрировала фото в купальнике. Артистку запечатлели у бассейна. Знаменитость наслаждалась отдыхом в компании домашних питомцев – двух псов. Бикини Джованны не оставляло простора для воображения.

В комментариях к публикации восхищенные фанаты попросили исполнительницу роли Жади поделиться секретом стройности. Антонелли не заставила себя ждать – спустя время в "Сторис" она опубликовала свежее видео. В кадре знаменитость занимается пилатесом на веранде собственного дома. Лежа на спине, звезда "Клона" поднимает ноги, а затем опускает их за голову и касается ступнями пола.

За тем, как Джованна выполняет упражнения, по видеосвязи следил ее личный тренер. Знаменитость четко выполняла требования инструктора. Тем временем на заднем фоне были слышны задорные голоса детей и лай собак.

Отметим, пилатес – модное направление фитнеса. Это комплекс упражнений, который развивает подвижность суставов, увеличивают гибкость, укрепляет пресс и спину. Все движения выполняются в плавном темпе, что исключает риск травм. Комплекс показывает высокую эффективность.