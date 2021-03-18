"45! Баба – ягодка опять": празднующая Антонелли из "Клона" дала себе еще пять лет

Несколько лет назад актриса Джованна Антонелли заявила, что подумывает оставить профессию. Актриса сообщила, что в 45 лет прекратит сниматься и уйдет на пенсию. Звезда сериала "Клон" признавалась, что сумасшедший ритм, в котором она живет, лишает ее сил.
Спустя время артистка изменила свое решение. Она вдруг осознала, что ее актерская карьера находится в самом разгаре – от предложений режиссеров нет отбоя. С выходом на пенсию звезда "Клона" решила повременить. Артистка дала себе еще пять лет – на экранах она задержится до 50.
8 марта вышел свежий сериал с участием Джованны Антонелли "Дочери Евы". Актрисе досталась роль 43-летенего психолога. Героиня артистки выстроила отличную карьеру, но так и осталась одинока.
Звезда сериала "Клон" добилась больших успехов в бизнесе. Джованна владеет сетью салонов красоты. Всего у Антонелли 60 заведений. Собственное имя актриса давно превратила в бренд – под ним она выпускает косметику, украшения, духи и сумки. Звезда теленовелл часто снимается в рекламе.
У Джованны раскрученный аккаунт в "Инстаграм". На знаменитость подписано более 13 миллионов пользователей. В микроблоге актрисы много пикантных фото в купальнике. Надо сказать, что Антонелли частый гость в спортивном зале, поэтому ее фигуре можно только позавидовать. "45! Баба– ягодка опять", – рассуждают российские подписчики звезды сериала "Клон".
Джованна Антонелли – многодетная мать. Первенца, сына Пьетро, знаменитость родила от партнера по сериалу "Клон" Мурилу Бенисиу. Гражданскому мужу, режиссеру Леонарду Ногейра, звезда подарила девочек-близнецов – Антонию и Софию.
Напомним, бразильянка Джованна Антонелли получила известность за рубежом благодаря работе в мелодраматической теленовелле "Клон". Премьера ленты состоялась в 2001 году. Через три года картину увидели и в нашей стране. История героини картины, мусульманки Жади, оказалась близка российским зрительницам.
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