Прилетевшая к любимому за рубеж звезда "Кухни" оказалась взаперти

Возлюбленный актрисы большую часть года находится на Шри-Ланке. У молодого человека Екатерины Кузнецовой там бизнес. Три месяца назад звезда сериала "Кухня" покинула хмурую Москву и отправилась к любимому на остров.
Прилетев, Екатерина две недели просидела на карантине. Актриса понимала, что ей придется безвылазно находиться дома и морально готовилась к этому. По словам Кузнецовой, только оказавшись взаперти, она поняла как это тяжело.
Первые семь дней звезда сериала "Кухня" сохраняла боевой настрой и была полна энтузиазма. В начале второй недели настроение актрисы испортилось. Постоянное нахождение в четырех стенах действовало угнетающе на психику.
Оставаясь за забором виллы, Екатерина Кузнецова с завистью наблюдала как из спа-салона, находящегося неподалеку, выходят счастливые мужчины и женщины. Мечтая о массаже, артистка хотела даже заманить к себе кого-нибудь из сотрудников заведения. "Но это было бы незаконно", – отметила звезда сериала "Кухня".
Сейчас знаменитость свободно передвигается по острову. Екатерина Кузнецова наслаждается пейзажами Шри-Ланки. Как писали "Дни.ру", в начале марта звезда сериала "Кухня" сообщила, что скончался ее любимец – кошка Фрося. Животное погибло от яда какого-то насекомого. Ветеринара пытались спасти Фросю, но все усилия оказались тщетны.
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