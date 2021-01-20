Мечты об отцовстве и измена: почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером

Звезда сериалов "Кухня", "Родком", "Анка с Молдаванки" Екатерина Кузнецова была замужем за коллегой по цеху Евгением Прониным. Этот союз распался из-за предательства.

Екатерина и Евгений познакомились на съемочной площадке. Легкая интрижка переросла в серьезные отношения – артисты съехались. Кузнецова и Пронин довольно долго сожительствовали, прежде чем отправиться в ЗАГС. К сожалению, брак знаменитостей продержался всего полгода.

В эфире шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" телеканала "Россия 1" 33-летняя Екатерина Кузнецова поведала, что ее союз с Евгением Прониным распался не из-за бытовых проблем, как может показаться. "У нас на самом деле всегда все было хорошо, ведь мы до этого уже жили вместе долгое время", – сказала звезда сериалов. С бытом у артистки и ее избранника все было демократично.

По словам Кузнецовой, Пронин хотел стать отцом. Екатерина же считала, что для малыша еще не время. Актриса была сосредоточена на карьере, хотела самореализоваться. Знаменитость сделала выбор в пользу работы и не пожалела об этом.

Звезда теленовелл никогда не скрывала, что финалом ее отношений с мужем стало предательство. Кузнецова не смогла простить Пронину измену. Случайно узнав о другой женщине, артистка оставила супруга. "Я так ему и сказала: "Я ухожу". Женя до последнего не верил, что я смогу уйти, но я ушла", – отметила Екатерина.

Сегодня Евгений Пронин счастлив в отношениях с 25-летним продюсером Кристиной Арустамовой. Год назад избранница подарила артисту сына, которого назвали Гарри.