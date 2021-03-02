"Спасайте, срочно!": стало известно о недуге доигравшейся Пеговой

У знаменитости внезапно пропал голос. Актриса не понимает, что могло спровоцировать недуг. Возможно, Ирина Пегова перенапрягла связки, либо же банально простудилась. «Доигралась», – посетовала артистка.
По словам звезды сериала «Акушерка», голос нужно вернуть как можно быстрее. Скоро состоится ее дебют в качестве ведущей. Пегова не может подвести создателей проекта, доверивших ей важную работу.
Артистка лечит горло народными средствами. Знаменитость купила ингалятор – выдыхает пары гидрокортизона и минералки. Также Ирина пьет медовый гоголь-моголь. Звезда «Акушерки» даже поделилась в личном микроблоге рецептом напитка: желток, половина стакана теплого молока, немного сока апельсина, четверть стакана меда и взбитый с сахаром белок. Получившийся коктейль Пегова пьет утром до приема пищи.
Ирина опасается, что мер, которые она принимает, может оказаться недостаточно. Знаменитость попросила совета у поклонников. «Спасайте, жду от вас срочно рецептов возвращения голоса!» – обратилась к подписчикам знаменитость.
Пользователи Сети с удовольствием поделились с Ириной Пеговой секретами быстрого восстановления связок. Между тем актрисе рекомендовали не заниматься самолечением и отправиться к врачу.
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