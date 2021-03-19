Составляющие светской львицы: Васильев указал на упущение ставшей женой миллионера Поверенновой

Александр Васильев внимательно присмотрелся к гардеробу Дарьи Поверенновой. Стилист увидел любовь актрисы к нарядам оверсайз и асимметричным формам. Выбор знаменитости историк моды назвал правильным, так как такие вещи визуально вытягивают силуэт.
Васильев отметил, что 48-летняя Повереннова обладает прекрасной фигурой. У Дарьи стройные ножки, точеная талия и "впечатляющая грудь". Между тем актриса никогда не акцентирует внимание на собственных формах – она прячет руки, не надевает платья с глубоким декольте.
Александр Александрович предположил, что Дарья наделена природной скромностью. "Если она что-то открывает, то делает это дозированно, вульгарно не оголяется", – рассудил стилист. Очень историк моды хвалил стрижку артистки, которая делает ее моложе и свежее.
Между тем Васильев назвал одно упущение Поверенновой. Оказалось, знаменитость практически не носит украшений. Многим образам Дарьи с красных дорожек не хватает аксессуаров. Ведущий шоу "Модный приговор" считает, что у артистки, которая месяц назад стала женой миллионера, есть все составляющие светской львицы – это деньги, свободное время и желание показать себя.
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