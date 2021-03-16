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Муж-миллионер и взрослая дочь поддержат решение 48-летней Поверенновой рожать

Муж-миллионер и взрослая дочь поддержат решение 48-летней Поверенновой рожать

Звезда отечественных сериалов не исключает, что вновь станет мамой. Любое решение Дарьи Поверенновой поддержат муж-миллионер и 28-летняя дочь от первого брака.
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По словам наследницы актрисы, Полины Жигалкиной, она не будет выступать против появления младшего братика или сестренки. Девушке нравится новоиспеченный супруг матери – бизнесмен Андрей Шаронов.

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Полина уверена – отчим сможет многое дать малышу. "Меня. например, поставил на горные лыжи", – рассказала дочка Дарьи Поверенновой. Девушка примет любое решение родительницы. Весть о скором пополнении в семье она воспримет с радостью.

Сама 48-летняя Дарья Повереннова рассматривает возможность появления в доме новорожденного. Между тем артистка не скрывает, что этот вопрос "технически сложный".

Отметим, у супруга актрисы, Андрея Шаронова, есть двое детей от прошлых отношений. Первая жена предпринимателя ушла из жизни в 2012-м году. Повереннова и ее дочь смогли подружиться с отпрысками бизнесмена.

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Публикация от Дарья Повереннова (@dpoverennova)

Дарья призналась, что во всем может положиться на Полину. Дочь для актрисы – самый близкий друг. Артистка старается уделять наследнице время даже в условиях сильной загруженности на работе.

Напомним, в 1991 году Дарья Повереннова вышла замуж за коллегу по цеху Александра Жигалкина. Через год после свадьбы у пары появилась Полина. В 2001 году супруги расстались – Дарья ушла к другому мужчине – Валерию Николаеву.

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Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2021, 13:15 Источник: "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым ✓ Надежный источник
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