Муж-миллионер и взрослая дочь поддержат решение 48-летней Поверенновой рожать

Звезда отечественных сериалов не исключает, что вновь станет мамой. Любое решение Дарьи Поверенновой поддержат муж-миллионер и 28-летняя дочь от первого брака.

По словам наследницы актрисы, Полины Жигалкиной, она не будет выступать против появления младшего братика или сестренки. Девушке нравится новоиспеченный супруг матери – бизнесмен Андрей Шаронов.

Полина уверена – отчим сможет многое дать малышу. "Меня. например, поставил на горные лыжи", – рассказала дочка Дарьи Поверенновой. Девушка примет любое решение родительницы. Весть о скором пополнении в семье она воспримет с радостью.

Сама 48-летняя Дарья Повереннова рассматривает возможность появления в доме новорожденного. Между тем артистка не скрывает, что этот вопрос "технически сложный".

Отметим, у супруга актрисы, Андрея Шаронова, есть двое детей от прошлых отношений. Первая жена предпринимателя ушла из жизни в 2012-м году. Повереннова и ее дочь смогли подружиться с отпрысками бизнесмена.

Дарья призналась, что во всем может положиться на Полину. Дочь для актрисы – самый близкий друг. Артистка старается уделять наследнице время даже в условиях сильной загруженности на работе.

Напомним, в 1991 году Дарья Повереннова вышла замуж за коллегу по цеху Александра Жигалкина. Через год после свадьбы у пары появилась Полина. В 2001 году супруги расстались – Дарья ушла к другому мужчине – Валерию Николаеву.