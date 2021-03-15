"Думал, что я не его вариант": весть об измене больно ударила по ожидающей предложения Поверенновой

Повереннова и Руденко познакомились в 2007 году на съемках сериала "Ангел-хранитель". Актрисе это роман казался невозможным, ведь Анатолий младше ее на десять лет. "Внутренне я была уверена, что ничего не выйдет", – рассказала Дарья в свежем интервью.
Между тем Руденко не прекращал настойчиво ухаживать за коллегой по цеху. Артист утверждал, что намерения его серьезны и впереди их ждет совместное будущее. Повереннова поддалась чувствам, но счастье ее было недолгим.
Полтора года Дарья и Анатолий жили как муж и жена. "Предложения он так и не сделал. Видимо, думал, что я не его вариант", – посетовала Повереннова. По словам знаменитости, Руденко пудрил ей мозг.
Повереннова узнала об изменах случайно. Актриса говорит, что Анатолий поступил с ней непорядочно. Знаменитость считает, что в подобных ситуациях надо честно во всем признаться и завершить отношения. Возлюбленный причинил боль артистке.
Напомним, Анатолий Руденко завел интрижку с артисткой Еленой Дудиной. На ней он спустя время женился. Дарья Повереннова, в свою очередь, сошлась с успешным бизнесменом Андреем Шароновым. После восьми лет романа артистка вышла замуж за предпринимателя.
Популярные темы форума
Лечебные пиявки.
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Русские ваши по сходили с.ума
Как быть?
Что посоветуете?
Прекратить насилие над женщинами
Озабоченые
Тип характера.
Пандемию победят бомжи
На курорты со справкой