Короткая юбка и декольте до пупа: 44-летняя Жади из "Клона" нарвалась на критику

Актриса примерила наряды из новой коллекции известного бренда одежды. Джованна Антонелли выбрала ярко-желтую блузу с декольте почти до пупа и коротенькую белую юбку. Волосы звезда сериала "Клон" собрала в высокий хвост, который заплела в косу.
Антонелли отметила, что остановила свой выбор на желтом цвете не просто так. По словам знаменитости, этот оттенок несет в себе оптимизм и процветание и радость.
Звезда сериала "Клон" похвасталась обновками в личном "Инстаграм". Актриса опубликовала несколько свежих фото. Джованна Антонелли продемонстрировала роскошные подтянутые ноги.
Большинству поклонников образ звезды из Бразилии пришелся по душе. Однако завистники отмечали, что 44-летней Антонелли уже не к лицу подчеркнуто сексуальные образы. Дескать, короткие юбки органично смотрятся только на молодых девушках.
Отметим, что звезда сериала "Клон" тщательно следит за внешностью. Артистка посещает спортивный зал пять раз в неделю.
В последнее время Джованна Антонелли делает упор на силовые нагрузки. Ранее в личном микроблоге знаменитость показала кадры, на которых делает упражнения на гимнастических кольцах.
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